Salvini depone i propositi di rottura. Ma non del tutto: "Decideremo a Pontida"

Il leader della Lega, nell'assemblea coi deputati, asseconda la linea governista di Giorgetti. Che dice: "In un partito maturo è un bene se c'è plutalità di vedute". La rottura del tabù leninista del Carroccio. I contiani cercano sponde per eventuali crisi. Ma il vicesegretario Crippa: "Se il M5s stacca la spina, meglio per noi. Ci prendiamo un ministero in più". Tensioni in Sicilia e Lombardia