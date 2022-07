Salvini esclude la crisi. "Ma il problema è chi circonda Matteo", dice Giorgetti

L'ex ministro dell'Interno ai senatori: "non evocate la rottura con Draghi, perché non è un'eventualità". Il patto di Via Bellerio per evitare il Papeete Bis insieme a Conte. I contatti costanti tra il leader della Lega e il capo del M5s. La rabbia di Fedriga, che se la prende con chi (come Borghi) fomenta gli haters nella guerra interna al partito.

Giancarlo Giorgetti la domanda s’è ormai stancato di porsela. Avrà capito, Matteo Salvini? “Ma lui è fatto così. Si lascia trascinare da chi gli sta intorno, poi viene a chiedere una mano per sistemare le cose”. Questa è la spiegazione che il ministro dello Sviluppo offre a chi chiede un’interpretazione delle ambigue volontà del capo. Ed è in questa oscillazione costante tra azzardi e ripensamenti che i governisti della Lega provano a trovare un nuovo equilibrio, all’indomani del vertice di Via Bellerio che doveva chiarire e che è servito a rinviare. Tutti, almeno, tranne Massimiliano Fedriga. Lui ha ormai accettato le stimmate del capo dei riottosi. Silenti ma non troppo, se è vero che qualche giorno fa il presidente del Friuli è sbottato lamentando come la gran parte degli haters che da mesi lo insultano sui social per il suo sostegno a Draghi e al green pass sono in realtà fomentati dalla bolla animata da Claudio Borghi&Co., che usano i propri follower come arma di logoramento per gli avversari interni.