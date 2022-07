La maionese della Lega impazzisce. Salvini prova a tenere insieme i pezzi

Borghi torna alla propaganda No euro. I veneti preparano la campagna per l'autonomia, e in Lombardia l'ex ministro bossiano Castelli fa proseliti anche tra i segretari provinciali: "Basta col meridionalismo". Ma anche in Sicilia c'è subbuglio nel partito, con Lombardo che guarda ai centristi. E Giorgetti alza le mani: "Volete che vada contro Matteo? No, al massimo mi faccio da parte io"