Così Salvini e Conte si sono incartati da soli sull'Ucraina. L'incerto asse gialloverde

Amendola conduce mediazioni a oltranza: due giorni per sminare il terreno. La Lega in subbuglio. Giorgetti dice che mettere in discussione Draghi sarbbe "da pirla", Borghi dice che "draghi va messo in mora". I senatori grillini vogliono la prova di forza: "Altre armi a Kyiv? Sarebbe il punto di non ritorno". Intanto la Cartabia salva la sua riforma del Csm