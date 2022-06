"Avrete nuove armi". Guerini rassicura il collega ucraino, mentre Lega e M5s fanno i capricci

La fermezza del ministro della Difesa a Bruxelles. Il risentimento doi Kyiv verso Francia e Germania, alla vigilia del viaggio di Draghi insieme a Scholz e Macron. Letta mette in guardia Salvini, ma teme anche Conte. A cui, per rabbonirlo, offre un posto tra i socialisti nel Consiglio d'Europa

La conferma che di spazio per i tentennamenti ce ne sia poco, i consiglieri militari al seguito di Lorenzo Guerini devono averla avuta quando hanno intercettato la delegazione ucraina sbuffare coi colleghi tedeschi e francesi durante una pausa dei lavori di Bruxelles: “Voi ci dite che ci vuole tempo, ci chiedete di fare le riforme per essere ammessi nell’Unione europea: ma se prima non respingiamo l’invasione, non avremo né tempo né un paese da riformare”. Al che anche il ministro della Difesa italiano, che mercoledì scorso si era dilungato al telefono col suo omologo di Kyiv, Oleksij Reznikov, nello spiegare i contorcimenti di una parte della politica italiana intorno al tema delle armi, ieri, in un bilaterale molto cordiale, ha mostrato al suo collega una risolutezza più solida. Il tutto, mentre a Roma proseguivano le baruffe in vista del 21 giugno.