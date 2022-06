Re Mida al contrario. Il vero dramma del centrodestra è l'autolesionismo di Salvini

L’esito del referendum sulla giustizia, affossato non dai complotti mediatici ma dall’incapacità da parte di Salvini di non far sganasciare mezza Italia mentre si presentava come il leader unico del fronte garantista, sommato al risultato delle amministrative, che hanno restituito l’immagine di un centrodestra tutto sommato vincente quando si trova lontano dalle grandi città globalizzate (città come Milano, Torino, Roma, Verona, caso diverso invece Genova), offre agli osservatori meno distratti alcuni spunti di riflessione da non ignorare. Il primo tema riguarda la chiusura di una stagione del centrodestra all’interno della quale la capacità di generare mobilitazione da parte di Salvini si è tradotta nel suo esatto contrario. A settembre del 2020, il leader della Lega raccontava di essere spesso costretto a ingerire tre Muscoril al giorno per combattere l’indolenzimento della sua spalla destra causato dal numero eccessivo di selfie scattati durante il giorno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE