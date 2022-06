Draghi e l'anatroccolo Salvini. Il premier non sopporta la retorica anti Bce

Questo è quello che pensa Mario Draghi e che non dice per carità di patria e perché ha altro di cui occuparsi. In questo momento è in visita in Israele e giovedì è previsto il suo viaggio a Kyiv. Quando sente dire a Matteo Salvini che c’è un “attacco all’Italia” non sa se prenderla a ridere o prenderlo per tonto. A Palazzo Chigi leggono, come tutti, le cronache del tour operator, Capuano-Razov, e registrano che il viaggio a Mosca era stato preparato e che è di poca importanza sapere chi abbia pagato, come e perché. Dopo il flop della Lega alle amministrative, si teme che il segretario possa continuare con questa retorica anti Bce. Una stupidaggine. Salvini torna a essere un problema in una settimana dominata dalla politica estera. Al governo dicono adesso: “La fortuna nella sventura è che macchia l’immagine del suo partito ma non intacca più il prestigio dell’Italia”.

