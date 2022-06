Cinque "no" dal Pd. La responsabile Giustizia Anna Rossomando spiega la scelta dem sui referendum

“Scegliamo un riformismo radicale che in tema di giustizia non è solo un metodo ma una scelta di campo", dice la vicepresidente democratica del Senato

La domenica referendaria si avvicina e Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, fa intanto una premessa: “Bisogna distinguere tra quesiti riguardanti l’ordine giudiziario e gli altri, perché rispetto a quelli sull’ordine giudiziario noi pensiamo che la riforma Cartabia affronti i temi in questione in modo più incisivo, tenendo conto delle posizioni espresse in Parlamento. Il tema è di merito ed è politico”. Andando ad esaminare i singoli quesiti, Rossomando spiega i motivi dei primi tre “no”: “Prendiamo il quesito sulla valutazione dei magistrati da parte dei non togati: la riforma Cartabia prevede già il voto sulla valutazione di professionalità delle toghe per gli avvocati nei consigli giudiziari, una battaglia storica sostenuta anche dal Pd. Inoltre nella riforma si tiene conto delle smentite processuali quando si è di fronte a ‘gravi anomalie’ in termini percentuali”.