I referendum sulla giustizia spiegati in parole semplici: cosa prevedono e cosa cambiano (veramente)

Se negli ultimi giorni vi siete chiesti in che cosa consiste il referendum sulla giustizia che si terrà domenica 12 giugno, questo è il video che fa per voi. Cercheremo di spiegare in parole semplici e (il più possibile) senza tecnicismi i contenuti di ciascuno dei cinque quesiti referendari: abolizione della legge Severino, limitazione delle misure cautelari, separazione delle funzioni, valutazione professionale dei magistrati, elezione dei componenti togati del Csm.

Video ed editing Enrico Cicchetti