Draghi detta le linee rosse sull'Ucraina e rinnova l'asse con Zelensky

Si può trovare una formula di compromesso sulla pace, ma sul sostegno militare a Kyiv non discute: a Palazzo Chigi iniziano le manovre in vista delle risoluzioni del 21 giugno per il Consiglio europeo. L'asse con Letta, mentre Conte sembra rinunciare alla battaglia

L’avvio della trattativa è congelato perché tutti sanno che il potere negoziale dei vari contendenti dipenderà in gran parte dal responso delle urne di domenica e da quel che ne conseguirà. Però, in questa danza sul posto che da tempo è iniziata in vista delle comunicazioni di Mario Draghi al Senato del 21 giugno, da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che di margini di trattativa ce ne sono fino a un certo punto: perché va bene provarsi in esercizi di doroteismo per non scontentare il duo pacifista Conte&Salvini, ma sulla fermezza nell’impegno a sostenere, anche militarmente, l’Ucraina, su quello non si scherza. E la sponda l’hanno trovata subito in Enrico Letta, che mediatore lo è per definizione, ma solo “lungo la linea tracciata Mattarella”.