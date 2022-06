Il salario minimo è il nuovo ddl Zan di Letta&Conte

Ce lo chiede l'Europa? Non è vero. Il grande imbroglio di Pd e M5s, che pretendono di fare ora che governano con la destra ciò che non sono riusciti a fare quando governano da soli. Le mosse elettorali del Nazareno, e quelle che invece potrebbero essere utili, al di là degli slogan

Il paradosso, a volerlo ridurre alla sua brutalità politica, sta rinchiuso in quella frase che circola a Palazzo Chigi, dove si chiedono perché mai Pd e M5s pretendono di fare adesso – adesso che governano con la destra – ciò che non riuscirono a fare quando al governo – nel governo che si pretendeva “quello più a sinistra da decenni” – stavano da soli. Evidentemente non erano presenti all’ultima direzione del Pd, il 17 maggio scorso. Altrimenti forse una risposta se la darebbero facilmente. Perché la viceministra dello Sviluppo Anna Ascani lo disse chiaramente, e come lei fu esplicito anche il vicesegretario Peppe Provenzano: serve un tema che unisca “le forze progressiste”, invero alquanto divise tra loro, in vista delle amministrative, e che le differenzi da Lega e Forza Italia, con cui pure stanno in maggioranza assieme. E allora, ecco la trovata: il salario minimo. La nuova “battaglia di civiltà”. Il nuovo ddl Zan.