Fuortes e il caso Orfeo: "Basta feudi in Rai. Il mio futuro? Mi sento saldissimo"

“La Rai non può essere una monarchia con tanti feudi. Non so quanto durerà, ma ho ripristinato la catena di comando. Ho fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi manager”. Carlo Fuortes rivendica con il Foglio la defenestrazione di Mario Orfeo da direttore degli Approfondimenti. Senza drammi. Ma con piglio decisionista. Dice che da tempo si era consumata la fiducia nei confronti del giornalista, non proprio un redattore ordinario a Viale Mazzini. E che insomma l’idea di rimuoverlo non è nata in sei ore di un mercoledì di giugno e che, sostiene, non c’entrano certo le critiche dei giornali (a partire da questo). Lo strappo con Orfeo, per Fuortes era un’operazione meditata da tempo. Era venuta meno la fiducia, lascia intendere. A far da detonatore è stata la vicenda dei palinsesti: Orfeo è stato l’unico a non avere presentato il pacchetto, nonostante una condivisione quotidiana. La faccenda è diventata un caso politico. Il Pd, con Marco Meloni ovvero il mastino di Enrico Letta, ha protestato con vigore: in Rai, ma anche a Palazzo Chigi. Alla fine Orfeo tornerà a dirigere il Tg3, al posto di Simona Sala destinata alla direzione del Day time, dove succederà ad Antonio Di Bella verso gli Approfondimenti. Mercoledì il cda con le nomine. Ma come si sente Fuortes, che ha ancora due anni di contratto, dopo questa bufera? Saldissimo.



Tutta questa storia – i duellanti, la politica, il governo – ha sullo sfondo l’azienda più complicata da riformare che ci sia. Un moloch che fatica a guardare al futuro. Dalla rivoluzione digitale al potenziamento dello streaming. Tante, troppe sfide in attesa di risposte. Il piano industriale poi, con l’introduzione delle fasce di genere, ha scontato un discreto caos nella gestione di questa nuova fase. In principio, quando venne presentata la riforma volta a superare le direzioni di rete, per armonizzare le categorie tematiche fu scelto Angelo Teodoli.

