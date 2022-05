Il fronte del Pd per il Sì al referendum. Parla il sindaco di Torino

Che dentro al partito l’argomento fosse quantomeno dibattuto lo si era capito subito. Durante la direzione di alcuni giorni fa il segretario Enrico Letta ripeteva: “Noi siamo per il No, ma il Pd non è una caserma”. Affermazione distensiva, ma soprattutto realista. Il messaggio infatti è passato subito. E così tra i dem si allarga ogni giorno di più il fronte di coloro che almeno su alcuni dei cinque quesiti referendari sulla giustizia voteanno Sì. Dopo il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci e quello di Bergamo Giorgio Gori, anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo spiega al Foglio perché il prossimo 12 giugno andrà al seggio per mettere la sua croce su uno di quei cinque quesiti, quello più caro agli amministratori locali, quello che abroga la legge Severino. “Sugli altri seguirò la linea del partito e voterò No, ma sulla Severino francamente non me la sento. E’ una legge che colpisce ingiustamente tanti amministratori locali”, spiega.

