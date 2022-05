"Una guerra per procura? Sì, noi ucraini combattiamo anche per voi europei". Parla il consigliere di Zelensky

"La Confederazione europea proposta da Macron? Appare vaga, ma se è la sola via per entrare nell'Ue, percorriamola". Il risveglio nella Kyiv del 24 febbraio, le bugie di Putin, le condizioni minime per la pace. L'intervista a Oleksander Merezhko, presidente della commissione Esteri del Parlamento ucraino

La contrapposizione del mondo vista da una terra di mezzo. “Di là Putin con la sua parata assurda. Di là, la nuova Europa evocata da Macron a Strasburgo”. Tutto in poche ore. Un 9 maggio sospeso, per l’Ucraina che sta sulla faglia. “Noi in verità la nostra scelta l’abbiamo fatta, ed è proprio per questo che Mosca vuole annientarci. E dunque speriamo che l’Europa non ci deluda”. Parla senza concessioni alla cortesia di prammatica, Oleksander Merezhko. “Ho capito che funziona meglio la chiarezza”, scherza. Lo ha capito, questo parlamentare ucraino cinquantunenne, presidente della commissione Esteri della Rada, compagno di partito e amico fidato di Volodymyr Zelensky, nel corso degli incontri istituzionali avuti con le varie delegazioni di governo europeo. “Mi sono stati utili per comprendere che l’Europa è un insieme di posizioni variegate”, dice. “Ma resta comunque il futuro che noi vogliamo vivere, la nostra prospettiva di prosperità e sicurezza”. E dunque questa proposta della Confederazione lanciata da Macron, vi convince? “Da studioso di diritto internazionale, la vedo come qualcosa di assai vago e instabile. Resto convinto che Bruxelles potrebbe assicurarci un ingresso nell’Unione nel giro di un paio d’anni. Ma è comunque un passo in direzione della meta: e dunque, se questo è il sentiero segnato, percorriamolo”.