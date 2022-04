Emiliano scippa il capogruppo regionale a FI e lancia il modulo alla Fascetti: “Il mio schema? Il caos organizzato”

Michele Emiliano si annette un altro pezzo di centrodestra pugliese, inviando un messaggio di forza al Pd nazionale: il governatore pugliese ha ufficializzato l’adesione alla sua lista civica “Con” del capogruppo regionale di Forza Italia Stefano Lacatena, cresciuto da ragazzo in Azione giovani, l’organizzazione degli under di An. Nulla hanno potuto sul passaggio di casacca i tentativi di ripensamento operati in extremis da Antonio Tajani e Licia Ronzulli.

