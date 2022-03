Veneto e Lombardia si deputinizzano

Meglio tardi che mai. Su queste colonne avevamo segnalato che – a parte qualche dittatura come Cuba, Corea del nord, Nicaragua, Sudan, Siria e Zimbabwe – nel mondo le uniche istituzioni democratiche che hanno riconosciuto l’annessione illegale della Crimea alla Russia erano italiane: Veneto, Lombardia e Liguria. Nel maggio del 2016, infatti, il Consiglio regionale del Veneto approvò a larga maggioranza una risoluzione sull’Ucraina di “condanna” dell’Unione europea che chiedeva di togliere le “inutili sanzioni” alla Russia e di “riconoscere la volontà espressa dal Parlamento di Crimea e dal popolo mediante un referendum”. A ruota, dopo il Veneto, altre due regioni di centrodestra come Lombardia e Liguria approvarono risoluzioni fotocopia presentate dalla Lega. La notizia fu rilanciata dai media di stato russi ed ebbe un’eco internazionale, visto che si trattava del primo riconoscimento da parte di un’istituzione democratica e occidentale dell’annessione illegale della Crimea. Un atto dallo scarso valore formale, che però era un’enorme macchia politica per l’alto valore simbolico. Pertanto avevamo chiesto l’annullamento di quelle votazioni. Così è stato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE