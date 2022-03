Le parole non dette dalle ex cheerleader del putinismo

Negli ultimi tempi, molti giornali hanno dedicato ampio spazio a un tema politico che all’indomani dell’invasione della Russia in Ucraina si è presentato per diversi partiti come un macigno micidiale sulla propria traiettoria politica. Il tema coincide con un imbarazzo profondo patito da diversi partiti di destra rispetto al proprio passato rapporto con Vladimir Putin. L’imbarazzo, in verità, non riguarda solo partiti italiani, come la Lega di Matteo Salvini, ma riguarda la stragrande maggioranza dei partiti di estrema destra in Europa, e spesso anche quelli di destra non estrema, che negli ultimi anni hanno fatto tutto ciò che era possibile per trasformare Putin in un tassello fondamentale della propria identità. Oggi, molti di quei partiti, quasi tutti in verità, hanno voltato le spalle a Putin, condannando l’aggressione in Ucraina, ma ciò che stona rispetto alle posizioni passate non sono tanto i “sì, ma”, ovvero i distinguo, ovvero i tentativi di non affondare il colpo contro il dittatore russo.

