“Non lasciamo Draghi alla sinistra”. Parla Lupi 

“Non mi sarei aspettato che Fi votasse così, immaginavo che noi che facciamo parte del partito popolare europeo saremmo stati insieme, rincorrere le posizioni della Lega non aveva senso, così rischiamo di consegnare Draghi alla sinistra, mentre il presidente del consiglio sta aprendo uno spazio pazzesco per i moderati del centrodestra, non sfruttarlo è da stupidi”. A sentire le parole che Maurizio Lupi, fondatore e leader di ‘Noi con l’Italia’, il “micropartito”, come lo definisce lui stesso, che due notti fa ha salvato il governo sull’aggiornamento del catasto, grazie al voto decisivo del deputato Alessandro Colucci, si capisce subito che i centristi ci sono. Pronti a salvare Mario Draghi dalle bizze leghiste. “Forza Italia avrebbe dovuto seguire noi, non la Lega”, dice Lupi al Foglio, rafforzando il malpensiero che sta nelle teste di tanti. Il tentativo di separare il centrodestra, di scindere i moderati dai rissosi leghisti. Con lo scopo di stabilizzare il governo. Ma il centrodestra con l’eccezione di Noi con l’Italia è rimasto compatto, Forza Italia ha seguito la Lega e Fratelli d’Italia votando l’emendamento soppresivo, bocciato solo grazie al voto di Colucci. All’orizzonte dunque più che il modello Ursula s’intravede il modello Lupi.

