I dubbi in Parlamento sul nostro ambasciatore a Mosca

Di fronte alla guerra Giorgio Starace si mostra più preoccupato per i contraccolpi economici delle sanzioni sulle nostre imprese. E il Parlamento è un marasma. Salvini bussa agli americani

La sensazione è un po’ quella dell’indolenza di fronte al rivolgimento epocale. E forse sta un po’ qui il senso dello stupore che i più convinti tra i deputati di Pd e Forza Italia hanno confessato dopo l’audizione dell’ambasciatore italiano a Mosca, quel Giorgio Starace che ieri mattina la preoccupazione maggiore, nel bel mezzo di una guerra, l’ha mostrata per i contraccolpi economici delle sanzioni sulle nostre imprese. Solo che la risolutezza che i partiti chiedono al diplomatico, è la stessa che manca a loro nel decidere ciò che parrebbe ovvio: e cioè che non può uno come Vito Petrocelli a presiedere la commissione Esteri del Senato.