Da Parigi uno schiaffetto agli indignados per Djokovic, che a Roma (quasi sicuramente) ci sarà

Il campione serbo potrà partecipare al Roland Garros perché in Francia sarà già decaduto l'obbligo di green pass. Cos'ha da dire ora chi non lo voleva agli Internzionali d'Italia in quanto "cattivo maestro"?

Per tutti coloro che avevano esecrato la possibilità che Novak Djokovic partecipasse agli Internazionali d'Italia, queste non sono affatto ore felici. Avete presente il rischio "cattivo esempio" che avrebbe corso il nostro paese ospitando il tennista serbo, noto per non essere vaccinato al Covid-19? Da cui, secondo un'argomentazione piuttosto frangibile, sarebbe dovuto derivare un rispetto delle regole erga omnes che però prevedesse regole un po' più uguali per lui: di modo da farlo fuori dalla competizione per ragioni di esemplarità. Ecco, tutto questo sta per evaporare. E grazie alle notizie che provengono da Parigi.