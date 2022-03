Le divisioni del Papa sull'Ucraina

“La guerra non ripristina i diritti bensì ridefinisce i poteri”, scriveva Hannah Arendt. L'invasione dell'Ucraina, che chiude l'Ottantanove e rilancia la Guerra fredda, costringe i cattolici in politica a una nuova riflessione. Paradossalmente, è un cattolico-non politico e non cristiano-democrativo come Draghi a dare il segnale. Le idee di Delrio, Castagnetti, Borghesi. Storia e teologia

“La guerra non ripristina i diritti bensì ridefinisce i poteri”. Meglio partire da Hannah Arendt, che non era cattolica e non era politica. La sua celebre frase è stata ripresa da più parti in questi giorni. Un giudizio acuto con cui tutti dovremmo fare i conti, soprattutto in Europa – la parte del mondo in cui il concetto di guerra e di distribuzione dei poteri in base alla forza è stato più a lungo dimenticato.