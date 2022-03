Draghi di resistenza: "L'Italia non si volterà dall'altra parte. Noi a fianco dell'Ucraina"

"Tollerare una guerra di aggressione vorrebbe dire mettere a rischio la pace e la sicurezza in Europa", dice il premier in Parlamento. Nel suo discorso più politico da quando è a Palazzo Chigi

Ha chiesto chi siamo e cosa scegliamo tra la luce e la caverna, tra la giungla e la resistenza. Il Parlamento ha scelto la resistenza. Siamo al fianco dell’Ucraina. Mario Draghi si è rivolto prima al Senato e dopo alla Camera per sapere se siamo pronti a fare i conti con la storia “e non quella passata, ma quella di oggi e di domani”. L’Italia “non si volterà indietro” perché “tollerare una guerra di aggressione vorrebbe dire mettere a rischio in maniera irreversibile la pace e la sicurezza in Europa”. E non c’era retorica, che è la colonna sonora di tutte le guerre, nella frase: “Quella che abbiamo davanti è una battaglia”.