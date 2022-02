Letta fa lo yankee per sollecitare Draghi e per isolare Salvini

L'asse con Guerini e Gentiloni, la proposta di sostenere la resistente ucraina. "Possibile che siamo stati gli unici del G7 a non mandare alcun sostegno a Kyiv?". Il nervosismo per l'eccessiva cautela di Palazzo Chigi sulle sanzioni. Le rassicurazioni di Timmermans sul gas. Così il segretario del Pd ha scleto la linea iperatlantista, anche per isolare Salvini

Non lo controllano. Enrico Letta, “lo yankee” del Nazareno. Mercoledì mattina, in una riunione riservata, Lorenzo Guerini aveva spiegato che in sede Nato s’era discusso dell’invio di armi a sostegno degli ucraini: “Ma ci penseranno gli Usa a farlo, e forse anche Londra”. Al che il segretario aveva sobbalzato: “E perché non lo facciamo anche noi?”. Sembrava un’impuntatura del momento. Poi, quando Letta lo ha riproposto in Aula, davanti a Mario Draghi, s’è capito che faceva sul serio.