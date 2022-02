Ucraina, Di Maio per il Pd è affidabile. Conte? Ha trovato il suo Donbas: il campo largo

Ora di pranzo. Luigi Di Maio ha da poco terminato l’informativa sull’Ucraina in Senato (roba durissima: stop ai bilaterali con Mosca). Buvette. Passa Simona Malpezzi, capogruppo Pd: “Intervento molto buono”. Non distante, la dem Marina Sereni, viceministra degli Esteri: “Discorso ottimo, perfetto”. Ma nel M5s non esistono due linee? “Purtroppo lo so, ma qui non si scherza”. Il Pd si sente più sicuro sotto l’ombrello di Di Maio, rispetto a quello di Giuseppe Conte. Politica estera e interna si intersecano. L’ex premier intanto è scatenato: “Se il campo largo è annacquato non ci entro”, dice fuori dal Palazzo.

