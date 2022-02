Roma, i consiglieri di Renzi escono dalla lista di Calenda: "Fai accordi con Raggi"

Dopo la nomina dell'ex sindaca a capo della commissione Expo 2030 si frantuma il gruppo del leader di Azione: via Casini e Leoncini di Italia Viva

I renziani escono dal gruppo della Lista Calenda in Campidoglio. Si tratta di Valerio Casini e Francesca Leoncini, esponenti di Italia Viva eletti consiglieri al comune di Roma nella lista civica Calenda Sindaco. Lo strappo si è consumato ieri per la votazione della presidenza delle commissioni speciali capitoline, Expo 2030 e Giubileo 2025, che hanno visto eletti, Virginia Raggi del M5s e Dario Nanni di Azione. I due consiglieri di Italia viva non hanno infatti preso parte alle votazioni con cui è stata eletta l'ex sindaca del M5s Virginia Raggi alla commissione per Expo 2030, e così è iniziata la bagarre interna. "Siamo costretti a separare le nostre strade nel consiglio comunale di Roma perché - a differenza degli amici di Azione - restiamo fedeli ai valori espressi in campagna elettorale e non accettiamo accordi per aiutare la Raggi a garantirsi un futuro, dopo aver creato così tanti problemi al presente di Roma", affermano i consiglieri di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, annunciando che usciranno dal gruppo della Lista Calenda in Campidoglio.

"Sottoscrivere oggi un accordo al ribasso per garantire alla Raggi una poltroncina di consolazione con strutture e risorse del comune a disposizione cosi' da consentirle i mezzi per fare politica dal colle del Campidoglio è l'ennesima dimostrazione di cosa è diventato il Movimento 5 Stelle che un tempo cavalcava l'anticasta e adesso insegue poltroncine o sgabelli di consolazione, dopo la sconfitta elettorale. Il fatto che Calenda condivida questo modo di fare politica ci appare profondamente incoerente rispetto a ciò che abbiamo detto in campagna elettorale. E ingiusto, profondamente ingiusto, per i tanti elettori che avevano creduto in lui e in noi come diversi, alternativi ai grillini".