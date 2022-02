In difesa dell'alternanza scuola-lavoro

Nel 2019 i morti sul lavoro sono stati 1.437: quattro al giorno, bilancio inaccettabile e al centro di giuste proteste; ma nessuno ha mai manifestato tout court contro il lavoro. Nel 2021 si sono registrati 1.313 decessi in incidenti stradali: ma non è neppure immaginabile reclamare il divieto di circolazione. Anche all’interno delle scuole si muore: non parliamo di assalti armati all’americana, ma di 39 studenti che dal 2001 al 2019 sono rimasti vittime di crolli e altro. C’è una costante e giusta richiesta di mettere in sicurezza gli edifici scolastici, non certo di chiuderli. Ottomila persone all’anno perdono la vita in incidenti domestici. Che si fa qui? Però due tragedie, a gennaio e il 14 febbraio, con vittime studenti impegnati in stage scuola-lavoro (nel secondo caso nel trasferimento stradale) stanno facendo montare una campagna contro questo strumento di formazione e inserimento nella vita professionale.

