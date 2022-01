Ignoranza e ideologia contro l'integrazione tra scuola e lavoro

In questi giorni siamo rimasti tutti colpiti dal dramma della morte di un giovane di 18 anni avvenuta in un’azienda mentre frequentava un percorso di formazione duale. La morte. che pur fa parte del destino di ognuno di noi, ci ferisce in modo particolare quando colpisce un giovane che ha davanti a sé tutta la vita. Non riusciamo neanche a immaginare il dolore dei suoi cari a cui rivolgiamo il nostro timido, ma sincero abbraccio. Sono rimasto commosso dalla dignità della mamma che dentro a questa tragedia è riuscita ad affermare sopra ogni cosa il suo amore per la verità. Vuole capire e sapere, ma con decisione afferma: “Non strumentalizzate la morte di mio figlio”. E allora dobbiamo a lei innanzitutto di cercare di smascherare le tante strumentalizzazioni che abbiamo visto in questi giorni, frutto di ignoranza e del riemergere di un’ideologia vecchia e nociva. L’ignoranza di chi non sa di cosa parla affermando che questi percorsi duali siano figli dello sfruttamento da parte degli imprenditori cattivi.

