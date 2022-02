Il Parlamento, la centralità e la differenza tra pantano ed efficienza

Le vicende che hanno portato alla rielezione di Sergio Mattarella e poi il suo discorso di insediamento in cui ha ricordato che bisogna dare alle Camere il tempo e il modo di discutere i provvedimenti, hanno riportato l’attenzione sulla centralità del Parlamento. Si tratta di un principio costituzionale indiscutibile, anche se in realtà poco penetrato nella coscienza popolare. Tendenze anti parlamentari sono sempre state presenti soprattutto nell’intellettualità italiana (e non solo) fin dai tempi delle deprecazioni di Giosuè Carducci e delle invettive di Gabriele D’Annunzio. E’ anche da questa tradizione che trae origine l’idea grillina di un Parlamento da aprire come una scatola di tonno. Riproporre la centralità del Parlamento quindi è utile. Per farlo efficacemente bisogna però chiarire i caratteri specifici del ruolo del Parlamento nella nostra Costituzione, che non prevede affatto un regime assembleare, tant’è vero che il Parlamento esiste solo se è in grado di esprimere la fiducia a un governo, altrimenti viene sciolto.

