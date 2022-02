No “situazionismi, elezione diretta di capo dello stato e del governo”. Parla Rampelli

Il day after della rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica ha portato, nel centrodestra, l’esplosione del dissidio interno dopo giorni di tensione. Il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha detto che “il centrodestra è da rifondare” e addirittura, ieri, a domanda diretta ha lasciato intendere che alle prossime elezioni potrebbe non correre in alleanza con la Lega. Mentre il leader della Lega Matteo Salvini, a monte della convocazione dello stato maggiore del partito, ha evocato, in una lettera al Giornale, la creazione di una sorta di Partito repubblicano, con forte “ispirazione liberale”. Per citare Meloni, il centrodestra, “polverizzato in Parlamento, resta maggioranza nel paese”. Per citare Salvini (che ieri ha incontrato Silvio Berlusconi ad Arcore, il centrodestra ha bisogno “di un nuovo contenitore”. Fabio Rampelli, pilastro di FdI e vicepresidente della Camera, guarda impietosamente la creatura in agonia: “Il centrodestra esiste perché esiste nella società reale, ma il centrodestra parlamentare in questo momento non rispecchia più la situazione che c’è nel paese, perché è legato alle elezioni del 2018, mentre gli equilibri tra i vari partiti sono cambiati”.

