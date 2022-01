Quirinale, Bongiorno: “Passi avanti in queste ore. L'incontro Letta-Salvini? I tempi si stringono"

“In questo momento ci sono delle trattative in corso. Il fatto che Salvini incontri altri leader politici è normale, in queste ore stiamo facendo passi in avanti”. Intercettata dai cronisti fuori di Montecitorio, la leghista Giulia Bongiorno commenta così la prima giornata del voto per il capo dello stato, caratterizzata dall'attivismo di Matteo Salvini che questa mattina ha incontrato il premier Mario Draghi e nel pomeriggio ha visto Giorgia Meloni, Enrico Letta e Giuseppe Conte.

Sul confronto tra Salvini e Letta, la senatrice aggiunge: “La scorsa settimana non ci sono stati incontri così ravvicinati e intensi, ora è sotto gli occhi di tutti che si stanno stringendo i tempi”.

Sulle posizioni divergenti del centrodestra invece puntualizza: "Quello che voi definite caos è la normalità, la trattativa fisiologica che fa parte di questo momento, se vogliamo il più importante della democrazia. Il centrodestra è compatto, lo vedrete alla fine"