Quirinale, colpo del Cav. prima del vertice: l'ex grillino De Bonis passa con Forza Italia

Dopo il passaggio del senatore espulso dal M5s e della renziana Silvia Vono i senatori azzurri diventano 52

L'ultimo colpo del Cav. arriva prima dei vertici risolutivi con Forza Italia e i leader del centrodestra: il senatore Saverio De Bonis passa con le truppe azzurre. Che arrivano così a 52 senatori dopo l'ingresso – via Italia viva – di Silvia Vono. De Bonis è un ex grillino, eletto nel collegio uninominale della Basilicata, espulso dal M5s nel 2018 ai tempi del governo gialloverde. L'allora capo politico Luigi Di Maio decise di allontanare lui e Gregorio De Falco per aver votato contro il primo dl sicurezza di Salvini. Un anno fa il senatore fu anche protagonista dell'operazione "responsabili" per tentare la formazione del governo Conte ter con pezzi di ex grillini e pezzi di ex azzurri. Adesso la storia del senatore fa un'altra inversione a U e abbraccia il Cav. dando così l'impressione che "l'operazione scoiattolo" sia ripresa. Ma forse è solo un abbaglio.