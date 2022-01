Fassino: "Per il Colle va bene anche un presidente di destra"

"L'elezione di Draghi? Metterebbe a rischio il governo. Serve prima un patto che garantisca la continuità dell'esecutivo. Berlusconi? Per noi resta irricevibile". Parla il deputato Pd

Mario Draghi al Quirinale a ogni costo? “E’ tra le ipotesi possibili, ma il premier va preservato dal rischio di essere trascinato al buio nella conta parlamentare. Va prima definito un patto che includa il presidente della Repubblica e una garanzia di continuità del governo”. E così Piero Fassino, ragionando con il Foglio sul prossimo inquilino del Colle, aggiunge che “potrebbe anche essere una personalità proposta dal centrodestra. Purché sia il garante di tutti, non il rappresentante di una parte. Per noi Berlusconi resta irricevibile, così come candidature di destra politicamente troppo qualificate”.