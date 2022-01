Franceschini teme lo spettro del Cav., Orlando ha dubbi su Draghi. E Letta sceglie lo stallo sul Quirinale

Il più allarmato dal timore che l’insostenibilità della posizione del centrodestra induca all’indolenza il Pd, e che questa possa finire col legittimare ciò che apparentemente pare assurdo, è Dario Franceschini. Che ai suoi deputati, alla vigilia della direzione del partito, ha spiegato che non è il caso di prenderla troppo alla leggera, l’ipotesi Berlusconi. “Specie se noi non prendiamo un’iniziativa”. Speranza che però resterà delusa, nel discorso odierno di Enrico Letta. Il quale, a scanso di equivoci, ha deciso di condividere in streaming la direzione, allargata ai 150 grandi elettori dem, con l’accortezza di chi rende pubblico un dibattito al fine di disinnescarlo, come a chiarire preventivamente che l’incontro è poco più che interlocutorio. E’ del resto quello che anche Lorenzo Guerini ha spiegato ai suoi parlamentari. Gli stessi che, nei giorni scorsi, sono stati catechizzati a uno a uno da Luca Lotti, che ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di “garantire la continuità dell’azione di governo in una fase che è ancora emergenziale”. Il che, evidentemente, segna una certa contrarietà degli ex renziani sulla candidatura di Mario Draghi. Condivisa non solo dal correntone riformista del Pd, maggioritario tra i gruppi parlamentari, ma anche da quell’Andrea Orlando che a tal punto è scettico sul trasferimento del premier al Quirinale che ai suoi compagni di corrente che invece sostengono la bontà del progetto draghiano dice, pungente, “sei diventato lettiano”.

