Il gioco di Salvini. Spinge Berlusconi, chiude a Draghi, tratta anche con la sinistra

Sta cercando anche lui “l’amante” ma gli promette: “Silvio, sei tu lo sposo”. E garantiscono che oggi, quando Matteo Salvini incontrerà Berlusconi, insieme a Giorgia Meloni, per il vertice del centrodestra, gli chiederà di scorrere la lista dei suoi grandi elettori e che poi, ma sempre con affetto, gli suggerirà: “Per noi non c’è che il tuo nome per il Quirinale ma devi essere il primo ad averne un altro dopo il tuo”. Ieri, il leader della Lega ha dichiarato che “il centrodestra è compatto nel sostegno a Berlusconi” ma non è forse Berlusconi ad avere insegnato che in politica l’unica ideologia è il libertinaggio?

