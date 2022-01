Quirinale, ecco chi sono i delegati regionali che partecipano al voto

Oggi le regioni eleggono i propri rappresentanti, aggiuntivi ma essenziali per la conta finale che eleggerà il prossimo capo dello stato. Da nord a sud l'attenzione è sul consigliere d'opposizione che accompagna il governatore e il presidente del consiglio

Aggiuntivi, ma essenziali per la conta finale che eleggerà il prossimo presidente della Repubblica. Cartucce in più che i partiti agognano per la difficilissima sfida del Colle. Tra questa mattina e oggi pomeriggio diversi consigli regionali – dal Lazio, alla Campania, dal Veneto alla Basilicata – votano per nominare i loro delegati regionali che parteciperanno alle votazioni del parlamento in seduta comune per scegliere il nuovo capo dello stato. Ogni regione elegge tre delegati. Fa eccezioni la Valle d’Aosta a cui spetta un unico grande elettore, per un totale di 58. La consuetudine vuole che a recarsi a Roma per le elezioni quirinalizie siano il governatore, il presidente del consiglio (normalmente entrambi esponenti di maggioranza) e un consigliere di opposizione. Ma è prassi, non regola. Lo schema politico invece è simile ovunque: nelle regioni governate dal centrosinistra FdI, Lega e Fi si accapigliano per il delegato d’opposizione, in quelle amministrate dal centrodestra la sfida per il grande elettore di minoranza e tra Pd e M5S.

Lazio

Da via della Pisana, sede del consiglio regionale del Lazio, non arrivano eccezioni. Qui, questa mattina, insieme al presidente Nicola Zingaretti, il consiglio ha votato il presidente d’aula Marco Vincenzi, che ha ottenuto 31 voti, più dei 29 dello stesso Zingaretti. Con Vincenzi e Zinga, andrà a Montecitorio il consigliere di Fratelli d’Italia Fabrizio Ghera che con 11 preferenze ha sconfitto di un voto il consigliere forzista Giuseppe Simeone.

Abruzzo

In un’altra regione dove si è già votato nei giorni scorsi, l’Abruzzo governato dal centrodestra, la delega di opposizione è andata alla grillina Sara Marcozzi che il 24 gennaio sarà a Roma con il governatore di FdI Marco Marsilio e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri di Forza Italia.

Lombardia

Anche in Lombardia questa mattina il consiglio regionale ha votato il governatore leghista Attilio Fontana e il presidente del consiglio, anche lui del Carroccio, Alessandro Fermi. La sorpresa è arrivata dal delegato di opposizione. Il grillino Dario Violi l’ha spuntata sul dem Fabio Pizzul, scatenando le ire del Pd. Il gruppo dem regionale in una nota ha attaccato la maggioranza: “Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno scelto un esponente del Movimento 5 stelle: il delegato delle opposizioni per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica è stato scelto dal centrodestra". “L'interferenza della maggioranza nelle dinamiche dell'opposizione - prosegue la nota - è un fatto grave. Questi sono fatti politici che hanno un senso chiaro e hanno a che fare con l'obiettivo di Forza Italia di far eleggere Silvio Berlusconi come prossimo capo dello Stato”.

Campania

In Campania invece il “complotto” con sempre protagonisti i grillini, parlava di un accordo tra centristi per escludere il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero ed eleggere al suo posto la capogruppo grillina Valeria Ciarambino. I retroscena giornalistici però sono stati smentiti dai fatti. Con il governatore dem Vincenzo De Luca (33 voti) è stato eletto proprio il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero (26 voti). Mentre la delega di minoranza è andata alla capogruppo di Forza Italia Annarita Patriarca (17 voti). E a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato proprio Ciarambino: “Il nostro intento non è mai stato quello di imporre un nome, quanto esclusivamente di dare forza a una linea e alla coalizione nazionale. Perché questo è il momento in cui devono prevalere senso di unità e responsabilità, le stesse caratteristiche che dovranno contraddistinguere chi avrà il compito di guidare il Paese nei prossimi sette anni".

Liguria

Nessuna sorpresa invece in Liguria. Il consiglio regionale ha votato come delegati per l'elezione del Quirinale il governatore Giovanni Toti, il presidente del Consiglio regionale leghista Gianmarco Medusei (entrambi con 17 voti) e il consigliere regionale del Pd Sergio Rossetti che con 8 voti ha scalzato il capogruppo M5s Fabio Tosi fermo a tre preferenze.

Umbria

Discorso analogo in Umbria, dove da pochi minuti il consiglio regionale ha votato i suoi delegati. Saranno la governatrice leghista Donatella Tesei (7 voti), il presidente del Consiglio, l'esponente di Fratelli d'Italia Marco Squarta (5 voti) e il consigliere del Pd Fabio Paparelli (6 voti).