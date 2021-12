Così Gualtieri rivendica la non vittoria sui rifiuti di Roma

Certo il tasso epico non è lo stesso. Ma il grado di ambizione, la vertigine della sfida non si discostano poi così tanto. Affacciato dal balcone di palazzo Chigi, Luigi Di Maio aveva annunciato “l’abolizione della povertà”. In modo più sobrio, ma non meno velleitario, parlando con i cronisti poco dopo la sua elezione a sindaco, Roberto Gualtieri aveva promesso: “Roma sarà pulita entro Natale, o forse prima se riusciremo a essere rapidi”. Non bastò il Reddito di cittadinanza a cancellare i poveri dall’Italia, non sono bastati né i 40 milioni aggiuntivi, né i bonus ai netturbini per ripulire in meno di due mesi la capitale più zozza del mondo.

