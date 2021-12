Tra manovra e balneari, il "metodo Draghi" finisce nella palude dei partiti

Lo ha ammesso come a voler disinnescare le critiche prima che divampino. “C’è stato affanno sulla manovra”, dice Mario Draghi. Sa che il suo “metodo”, il decisionismo autorevole e forse perfino un poco autoritario, comme il faut, potrebbe essere la sua forza e la sua condanna al tempo stesso. E per questo fino all’ultimo il premier mediterà se strappare, se portare nel Cdm di oggi il disegno di legge sui balneari. La volontà ci sarebbe, in effetti. C’è la voglia, cioè, di sanare un’anomalia tutta italiana, sanzionata di fatto anche dal Consiglio di stato a novembre scorso, e su cui da anni la Commissione europea ci tiene sotto procedura d’infrazione. E siccome entro febbraio è previsto l’invio, da parte di Bruxelles, del parere motivato sul rinnovo delle sanzioni, Draghi vorrebbe agire subito, avviando di fatto la procedura per la messa a bando delle concessioni balneari. Lo farebbe, peraltro, anche per sgomberare il campo da un sospetto che forse è poco più di un equivoco, e cioè che, come ha spiegato Enrico Letta ai suoi confidenti, “è proprio dalla legge sulla Concorrenza che s’è capito che Draghi, uno che su quel tema avrebbe potuto fare un capolavoro, ha iniziato a preoccuparsi alla stabilità della sua maggioranza”. Insomma, è da lì che ha iniziato a pensare al Quirinale, ed è lì che il suo “metodo” s’è appannato. E però il paradosso è che anche gli emissari del Pd, di quel Pd che lo accusa di essersi troppo accomodato, in queste ore recalcitrano. Da Palazzo Chigi telefonano per sondare il terreno (“Che ne dite se domani portiamo il disegno di legge in Cdm?”), esprimono remore e cautele, invitano a prendere tempo. “C’è un confronto con le rappresentanze del settore ancora in corso, sarebbe un errore legiferare ora”, dice il deputato dem Umberto Buratti. Portavoce di un fronte assai trasversale, che vede anche la Lega assai scettica, col suo ministro del Turismo Massimo Garavaglia contrario all’accelerazione; e pure Forza Italia, pure il vicepresidente grillino Mario Turco, mugugnano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE