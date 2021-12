La conferenza stampa di fine anno di Draghi. Segui la diretta

Il futuro del Quirinale, la Manovra in arrivo e il bilancio di un anno di governo. Sul tavolo anche l'ipotesi di nuove restrizioni anti Covid in vista delle feste di Natale e Capodanno. Un’ora e mezza per cinquanta domande. Il consueto discorso anticipato di qualche giorno per permettere al premier di fare un appello alla responsabilità

Cinquanta domande. Un’ora e mezza di conferenza stampa e non oltre. E l’idea che se le domande si ripeteranno le salterà con la formula “Ho già risposto”. All'auditorium Antonianum di Roma è tutto pronto per la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Mario Draghi, organizzata per le 10.30 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa parlamentare.

È consuetudine che il premier, in vista delle feste del Natale e del Capodanno, incontri la stampa per fare un bilancio dell’operato del governo negli ultimi dodici mesi e per anticipare le politiche da attuare l’anno successivo. E poi naturalmente ci sono sul tavolo altri temi fondamentali, come il futuro del Quirinale e la Manovra, che è al rush finale. Questa volta il consueto discorso di fine anno è stato anticipato di qualche giorno anche per permettere al premier di fare un appello alla popolazione e chiedere a tutti gli italiani di evitare assembramenti e comportamenti che possano risultare pericolosi per la circolazione del virus. Con la diffusione della variante Omicron, infatti, il rischio di nuove misure restrittive nel periodo natalizio (già varate in alcuni paesi, Germania e Francia in testa, probabilmente in arrivo anche in Italia, con la decisione attesa per domani) e i numeri dei contagi in crescita, Draghi ha invitato alla prudenza, spiegando che non bisogna abbassare la guardia. Nel corso della conferenza stampa il premier potrebbe dare alcune anticipazioni sulle misure che l’esecutivo intende approvare. Domani, giovedì 23 dicembre, sono previsti la cabina di regina e un Consiglio dei ministri, per studiare eventuali misure ulteriori per fronteggiare la nuova ondata di contagi di Covid-19 in Italia.