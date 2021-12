Diritti e Covid. Prolungare lo stato di emergenza non è uno scandalo (e non è illiberale)

Dai rischi imminenti per la salute pubblica alla necessità di intervenire tempestivamente, fino al consenso che dovrà passare per il Parlamento. Perchéi timori e le critiche contro la proroga fino al 31 marzo 2022 decisa dal Consiglio dei ministri sono eccessive

La decisione con cui il Consiglio dei ministri ha prolungato la durata dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, com’era prevedibile, ha suscitato un vivace dibattito, in cui si spesso il piano della legittimità e quello dell’opportunità si sovrappongono, mentre è bene tenerli distinti. Per cominciare, ricordiamo come si sia arrivati alla situazione attuale. Lo stato di emergenza è stato proclamato per la prima volta il 30 gennaio 2020, dopo che l’Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato che l’epidemia di coronavirus manifestatasi in Cina costituiva un’emergenza di sanità pubblica d’interesse internazionale. In seguito, è’ stato prorogato, da ultimo il 22 luglio 2021.