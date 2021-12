Nella corsa al Quirinale nasce una strana concorrenza Mattarella-Draghi

L’hanno offeso due volte. La prima quando hanno cominciato a scrivere che praticasse la “dissimulazione” e che le sue parole andassero dunque lette al rovescio. Ieri lo hanno perfino irritato, che è qualcosa di più grave per un uomo che ha sempre fatto della parola, una sola, il suo patrimonio. Raccontano che Sergio Mattarella, come tutti i siciliani che stringono i pugni per nascondere la collera, abbia chiesto di smetterla e ordinato di spiegarlo attraverso una nota il cui senso era “sono fuori da questo gioco”. Voleva dire a tutti, e di fatto lo ha detto, che la sola idea che si nascondesse la sua figura dietro al ddl che ha presentato il senatore del Pd, Luigi Zanda, quel ddl che vieta il bis da presidente, fosse una bestemmia. Vogliono contrapporlo a Mario Draghi, farne il suo sfidante, cercare di rompere quel prezioso rapporto che si può chiamare amicizia. C’è un tentativo. E’ loro malgrado, ma è in atto. Era infatti pomeriggio e dal Quirinale si esprimeva “stupore”. L’obiettivo di Zanda e di Bressa, altro firmatario, su ispirazione di Mattarella, questa la lettura di alcuni quotidiani, sarebbe vietare il bis dopo per favorire il bis ora. Per non scegliere subito sta accadendo qualcosa di imprevisto. La confusione e la competizione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE