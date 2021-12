La clessidra di Draghi. Così le scadenze del Pnrr incrociano quelle del Quirinale

Il terrore è durato solo pochi minuti, giusto il tempo di una verifica. “Se è così, la scadenza del Pnrr non potremo mai rispettarla”, hanno sobbalzato i senatori del Pd, contattando anche il ministro Federico D’Incà, prima di comprendere che in realtà l’inghippo stava in una mezza svista da parte del servizio studi della Camera nel suo dossier sul monitoraggio: ché la scadenza prossima relativa alla modifica codice dei contratti pubblici non è questo dicembre, ma a giugno prossimo. Sollievo solo apparente, però, perché in effetti anche per allora nulla sarà scontato, nel varo del provvedimento. Né il governo può al momento prendersela con la lentezza dei parlamentari, visto il mistero buffo sul ddl Concorrenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE