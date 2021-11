Parole sbagliate e idee giuste: bisogna correggere la disinformazione sul Covid

Fossimo tedeschi avremmo di certo una parola sola per dire “esprime concetti ragionevoli, ma lo fa ricorrendo a espressioni non condivisibili”. La lingua sincopata e moralista dei social lo bollerebbe come tipico scivolone cringe. Poi ci sono i commentatori più o meno professionali, quelli che per vizio di forma e di analisi logica tralasciano sempre di contestualizzare e si buttano a pesce sull’allarmismo delle parole. Come è accaduto per le “guerre puniche” del ministro Cingolani, di cui nessuno s’è sforzato di cogliere il senso oltre l’immagine magari mal trovata. O cringe. Peccato però che Mario Monti, nelle sue uscite controintuitive o controcorrente abbia spesso ragione. O stia dalla parte di un ragionevole dubbio. Come quando l’altra sera ha detto a La7 che, nella guerra contro il Covid, “bisogna trovare delle modalità meno democratiche nella somministrazione dell’informazione”.

