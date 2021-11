Il sì di Salvini al super green pass mostra quanto la sua unica garanzia di affidabilità sia l'incoerenza

Uno spassoso punto di forza della leadership del segretario leghista: per sopravvivere, il centrodestra italiano deve sperare che giorno dopo giorno il "capitano" trovi un modo originale per smentire l’agenda del complottismo sovranista

Siamo sicuri che mentre scriviamo queste righe Matteo Salvini sarà diligentemente impegnato a trovare un modo per farci pentire di quello che stiamo per scrivere ma quello che è successo due giorni fa in Consiglio dei ministri con l’approvazione all’unanimità del green pass super mega spaziale è qualcosa che merita di essere valorizzato, notato e persino apprezzato. Quello che è accaduto lo avete visto tutti: zitta zitta, quatta quatta, docile docile, la Lega di Matteo Salvini, dopo aver alzato in passato le barricate per l’introduzione dei mini green pass, ha diligentemente votato senza polemiche a favore di un green pass super mega galattico.