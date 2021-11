Governo-regioni: si "riflette sul super green pass". Terza dose dopo 5 mesi

L'incontro a Palazzo Chigi: l'esecutivo prende tempo, riferiscono fonti vicine alla regioni, che hanno chiesto maggiori controlli alle frontiere e che il sistema dei colori penalizzi solo i non vaccinati. Intanto a Bolzano torna il coprifuoco

“Al momento il governo riflette”, dice chi ha partecipato all'incontro. Dopo giorni di pressing, le regioni hanno presentato formalmente all'esecutivo la proposta annunciata nei giorni scorsi: un super green pass per garantire corsie preferenziali a chi è immunizzato e fare in modo che nuove o ulteriori strette riguardino soltanto i non vaccinati. Il sistema dei colori resterebbe ancora valido, ma solo per i no vax. Alla fine, si è trattato di un vertice interlocutorio, in cui non sono state prese decisioni ma nemmeno escluse nuove misure nei prossimi giorni. Draghi continuerà a riflettere e si continuerà a discutere ancora, a partire da un nuovo confronto tra gli stessi attori in vista del Consiglio dei ministri previsto per giovedì.



Ho appena chiesto al Governo, e con me la maggioranza dei presidenti, di garantire a chi si è vaccinato e corre meno rischi la certezza che non ci saranno nuove limitazioni. Perciò occorre diversificare le attività possibili tra chi ha il #Greenpass da vaccino e chi da tampone. — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 22, 2021

All'incontro hanno preso parte, oltre ai rappresentati delle regioni, il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e il ministro della Salute Roberto Speranza che dopo aver incassato il parere favorevole di Aifa – Agenzia italiana del farmaco, ha comunicato che la terza dose potrà essere somministrata dopo 5 mesi dalla seconda, andando incontro alla proposta dei governatori che chiedevano tempi più veloci per il cosiddetto booster. Una decisione scientifica, va sottolineato, ben diversa da quella sulla certificazione rafforzata che richiederebbe un consenso politico che ancora manca. I governatori hanno chiesto inoltre maggiori controlli alle frontiere, in particolare rispetto ai paesi dove la circolazione del virus è più forte.



A Bolzano torna il coprifuoco

Nel frattempo, il tempo per le riflessioni va pian piano scemando e l'Alto Adige annuncia una nuova stretta, a causa di un quadro epidemiologico particolarmente allarmante: "Nei Comuni di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria, dal 24 novembre al 7 dicembre 2021 compresi" torna il coprifuoco tra le 20 e le ore 5.00, sarà necessaria l'autocertificazione per gli spostamenti in questo lasso di tempo, mentre nei negozi sarà obbligatoria la mascherina ffp2. Sospese varie attività al chiuso, come quelle di piscine e palestre, con l'attività fisica consentita solo all'esterno. È quanto riporta l'ordinanza firmata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.