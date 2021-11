Fedez che imita il Cav. ci riporta nel 1994. Meglio ascoltare i Måneskin

Si sa che l’Instagram è ormai un mezzo per vecchi, è la bocciofila dei social, e però strideva il contrasto tra l’uscita fedeziana del finto messaggio berlusconiano contemporaneo e invece l’ennesimo successo dei Måneskin, ormai gloria italiana globale come il limoncello e Prada. E mentre quelli trionfavano agli Mtv European Music Awards, si apprendeva che Fedez non scende in campo veramente, che era tutta una trovata, che ci sarà – come modestamente si era scritto qui – una finta campagna elettorale, completa di cartellonistica, insomma una performance, per lanciare il nuovo disco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE