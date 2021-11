Rai, cda di Fuortes a Napoli per le nomine. Idea "papessa straniera" per il Tg1

Giovedì il consiglio di amministrazione in trasferta. L'ad non può più perdere tempo, Draghi non accetterà rinvii. Ma tutto dipende dal telegiornale della rete ammiraglia

Tra Viale Mazzini e Saxa Rubra lo chiamano "Mistero napoletano". E pensano con ansia struggente non tanto a Ermanno Rea, ma a cosa farà Carlo Fuortes nel cda della Rai convocato per giovedì al centro di produzione di via Marconi di Napoli, alle spalle dello Stadio Maradona. Una trasferta lontana dai Palazzi e dai ristoranti della politica romana. Sarà un consiglio di amministrazione importante. Con le nomine dei tg. Non si potrà fare ammuina, per quanto la situazione ieri sera fosse ancora ingarbugliata. Tutto ruota intorno alla direzione del Tg1. Gira anche l’ipotesi del papa (o meglio: papessa) straniero. Mario Draghi non accetterà rinvii. Il dossier è finito a Palazzo Chigi. Sarà dunque la mano de dios a indicare il nuovo direttore?