Nella sfida tra Rai e Mediaset, Giorgetti e Pd si coccolano il Cav.

La nuova legge sui tetti pubblicitari, targata Mise, sorride al Biscione. Il M5s: "Abbiamo le antenne dritte". Ma tra dem e renziani si appellano ad AgCom e Tar per dire che Berlusconi non ha torto. Pd e Fi lavorano per un'intesa trasversale. Sullo sfondo, la voglia di tutti di tenersi buono il leader azzurro in vista del Quirinale

Al Mise se la ridono un poco sotto i baffi, divertendosi a sottolineare l’aporia: che insomma, per una volta che è la Lega ad allinearsi all’ortodossia europea, anche qui ci si vuole vedere del marcio? E in effetti, a rigore, Giancarlo Giorgetti non ha torto. Perché lo schema di decreto legislativo che a inizio agosto ha trasmesso al Senato recepisce la direttiva europea 1808 del 2018. E però, siccome quelle disposizioni legislative “concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi”, e insomma ridefinisce le regole della concorrenza tra la Rai e i suoi concorrenti privati, e cioè tra la Rai e Mediaset, ecco che basta poco ad alimentare i sospetti politici. “Favoritismi nei confronti di Berlusconi? Presto per dirlo. Di certo, nelle audizioni finora svolte, i dubbi e le perplessità di molti esperti del settore ci impongono di tenere le antenne ben dritte”, mette in guardia allora Gabriella Di Girolamo, capogruppo del M5s in quella commissione Lavori pubblici di Palazzo Madama che entro il 18 ottobre è chiamata a esprimere un parere sul decreto legislativo.