Una Cgil di lotta e di abbracci. La trasformazione storica del sindacato

Abbracci proprio no, allora non si usavano. Tra uomini poi… e che uomini. Un povero bracciante pugliese e un ricco industriale genovese, un social-comunista perseguitato dal fascismo, un cattolico liberale che aveva attraversato il ventennio nero tra oli e navi per poi emergere al fianco di Alcide De Gasperi. Tra loro, insomma, potevano esserci solo abboccamenti clandestini. Così, Giuseppe Di Vittorio e Angelo Costa, il capo della Cgil, primo sindacato della classe operaia, e il presidente della Confindustria, principale sindacato dei padroni, si incontrarono in un vagone ferroviario alla stazione di Bologna lontano da occhi e orecchi indiscreti. Era il 1948 l’anno in cui, rotta l’alleanza antifascista, passata all’opposizione la sinistra, frantumata l’unità sindacale, tutto poteva precipitare. Anche se Palmiro Togliatti ferito da tre pallottole uscite dalla pistola di un “Uomo qualunque” (l’attentatore Antonio Pallante si definiva simpatizzante del movimento guidato da Guglielmo Giannini) aveva fermato le sue truppe, la vittoria straripante della Dc suscitava un sentimento di frustrazione pronto a trasformarsi in rabbia. “La Resistenza tradita” era già lo slogan che avrebbe scavato come una talpa per altri vent’anni, fino a Giangiacomo Feltrinelli, sino alle Brigate Rosse.

