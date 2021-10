Elena Bonetti riconcilia i divorziati

Elena Bonetti ministro delle Pari opportunità e della Famiglia. Da tutti considerata nuova premier, con Draghi al Quirinale. Vediamo i social.

Facebook foto n. 5: la ministra al vertice G20. Per la prima volta si riuniscono i ministri delle Pari opportunità dei venti stati meno progrediti del pianeta. La convention si tiene a Las Vegas. Viene deciso che i matrimoni “volanti” che si tengono qui nel Nevada sono nulli. Prima bisogna essere fidanzati per almeno nove anni. Non esiste che una ballerina conosce un croupier e lo sposi il giorno stesso. Ma dove siamo? Al circolo polare artico? Lì almeno la cosa è giustificata dal clima che induce due innamorati a chiudersi nell’igloo. Altri provvedimenti presi al G20 con vicepresidenza Bonetti: è fatto divieto di sposarsi tra individui di non pari titolo di studio. Mozione passata all’unanimità. Di fatto è già così. E’ raro nei paesi del G20 che un laureato in botanica sposi una mondina. E viceversa. Il mondino anche se è un bellissimo ragazzo non troverà mai una laureata disposta a prenderlo come consorte. Quindi di fatto la legge c’era già.

