Adelante, Draghi, con juicio

C’è un paradosso nel rapporto tra il governo Draghi e i suoi oppositori. Fino a poco tempo fa, il presidente del Consiglio veniva accusato (soprattutto da sinistra) di sacrificare la salute sull’altare dell’economia. Quando alla fine di aprile cominciarono le riaperture ci fu addirittura chi lo accusò di essere “il nostro Bolsonaro” (Tomaso Montanari). Oltre all’incipiente ondata pandemica, si imputava al premier un’altra ondata, quella dei licenziamenti che sarebbe certamente seguita alla rimozione, per quanto graduale, dei blocchi. Nulla di tutto ciò si è verificato: anzi, il mercato del lavoro sta andando bene e, per quanto riguarda il Covid-19, l’Italia è tra i paesi europei uno di quelli in grado di tenere meglio sotto controllo la situazione. Tant’è che oggi Draghi viene accusato (soprattutto da destra) di sacrificare l’economia sull’altare della salute, come se il green pass abbia determinato chissà quali sconquassi.

